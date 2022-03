Google Stadia pourrait bientôt prendre en charge le motion control sur smartphone

La plus intéressante d'entre elles est la prise en charge du motion control sur smartphones. En plus du combo traditionnel clavier/souris et des manettes, puis des contrôles tactiles via le « Direct Touch » ajoutés l'année dernière, Stadia va intégrer une nouvelle manière de jouer : le « Device Motion ». Selon les informations regroupées par le média, les mouvements d’un smartphone pourront être retranscrits en touches spécifiques d'une manette, comme bouger un joystick ou appuyer sur une gâchette.