Soldes : l'écran gaming LG 27" IPS Ultragear 144Hz 1ms a 399,99€ au lieu de 499,99€

Si vous recherchez un écran PC gamer performant, le LG 27“ LED Ultragear proposé en solde par Amazon est un bon choix. Avec une dalle IPS rapide, capable de supporter un taux de rafraichissement de 144 Hz et une résolution maximale de 2560 x 1440 pixels, cet écran PC est particulière adaptée aux besoins des joueurs.

Il est compatible Nvidia G-Sync Adaptive-Sync et AMD FreeSync et supporte également le HDR10. Avec toute cette technologie, vous pourrez profiter de belles images lumineuses et réactives même dans les jeux de vitesse. Tous les mouvements sont fluides et nets.