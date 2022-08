Lenovo propose un casque VR pour concurrencer le Meta Quest 2, au même prix : le Legion VR700

Entre 2017 et 2019, Lenovo s'était lancé sur le jeune marché de niche qu'était celui du casque VR, sans grand succès. Sa plus belle réussite se trouve en réalité du côté de l'excellent Oculus Rift S, dont le design a été imaginé par la marque.

Qu'à cela ne tienne, le constructeur chinois se relance dans l'aventure avec le Legion VR700… qui partage presque toutes les caractéristiques du Quest 2 de Meta. Il embarque en effet un processeur Snapdragon XR2 qui lui permet de fonctionner en standalone, avec 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 256 Go.

Le Legion VR700 propose également un écran LCD 3 664 x 1 920 avec une densité de pixels de 779 PPI, doté d'un champ de vision de 93° et d'un taux de rafraîchissement entre 72 et 90 Hz. Un suivi interne à 6 degrés de liberté est également de la partie. À l'instar du Quest 2, il peut aussi être connecté à un PC, avec ou sans fil.

De très nombreux points communs avec le Quest 2, en somme, jusqu'aux manettes qui se montrent extrêmement similaires.