Carte graphique : Intel invite les gamers à rejoindre son "odyssée"

Intel souhaite laisser ses futurs clients contribuer au développement de ses cartes graphique

Les GPUs Intel attendus à l'horizon 2020

Une manière un brin pompeuse d'enjoindre le public à un programme dévoilant une part du développement des futures cartes graphiques du fondeur. Bien évidemment, il s'agira aussi d'un moyen pour Intel de sonder les attentes des participants en matière de GPU.Pour participer au mystérieux programme d'Intel, le procédé est simple. Il suffit de se rendre à cette adresse et de renseigner ses coordonnées dans un formulaire tout ce qu'il y a de plus commun. Intel en profite pour décrire son initiative comme étant "".La marque promet par ailleurs de laisser les participants "" et indique que des récompenses (échantillons, clés d'accès à des bêtas à venir, promotions) seront offertes le cas échéant après envoi par mail d'un "VIP Pass" aux membres du programme.Plus intrigant, la firme intègre à son formulaire une rubrique "lieu de l'événement". Il est possible de choisir parmi plusieurs grandes villes nord américaines, sud américaines, européennes et asiatiques. Difficile pour l'heure de savoir précisément de quoi il retourne, mais il semble qu'Intel table sur un événement auquel les membres du programme seront ultérieurement invités.Pour rappel, Intel travaille depuis plusieurs années à son entrée prochaine sur le marché des cartes graphiques après 20 ans de domination sans partage d'AMD et Nvidia sur ce secteur. La firme avait à cet effet recruté courant 2017 et 2018 plusieurs anciens de chez AMD ayant œuvré au renouvellement de la gamme Radeon pour le géant rouge. C'était notamment le cas de Jim Keller, Raja Koduri ou encore de Chris Hook.Si les plans précis des bleus demeurent encore obscurs, l'année 2020 devrait être décisive avec le lancement pressenti de nouveaux iGPU et - peut-être - de cartes graphiques pleine taille. Une famille de produits pour le moment désignée par l'appellation Intel Xe.