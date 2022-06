Test Huawei Freebuds Pro 2 : une qualité sonore susceptible de transcender la gamme ?

Presque deux ans après les premiers Freebuds Pro, l’autonomie moyenne des écouteurs true wireless a enregistré une certaine progression. Or ici, Huawei a fait un choix, ou plutôt deux. Le premier est celui d’une plus grande compacité qui a un impact sur la batterie. Le second est une architecture audio plus ambitieuse et énergivore. Ainsi, le constructeur évoque une autonomie de 4 heures avec ANC et de 6 heures 30 sans ANC, le tout sous codec AAC.