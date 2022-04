TEST | Huawei MateBook E : la tueuse de Surface Pro 8 ?

Design : une MatePad Pro 2021 réincarnée

De prime abord, la MateBook E ressemble à s’y méprendre à la Surface Pro 8 de Microsoft, mais à y regarder de plus prêt on s’aperçoit que Huawei recycle surtout le look et le châssis de sa dernière MatePad Pro. Avec son expérience Android amputée par les sanctions américaines, cette ardoise était un peu passé inaperçue face aux tablettes haut de gamme de Lenovo, Samsung et Apple en 2021. En un sens, et avec la MateBook E, elle se réincarne donc sous la forme d’une tablette Windows 11. Cela a du sens : Huawei change son fusil d’épaule puisqu’il ne peut plus tellement compter sur Android en Europe.

Dans le cas présent, ce n’est pas pour nous déplaire puisque la MatePad Pro profitait d’un design accrocheur et d’une très chouette qualité d’assemblage, de belles qualités que l’on retrouve sur le produit qui nous intéresse aujourd’hui.

Avec sa MateBook E Huawei nous livre ainsi un appareil une nouvelle fois réellement abouti. En dépit d’une face arrière en plastique très salissante, la tablette est sobre, élégante et vraiment agréable à prendre en mains. Son look est moderne, avec de très fines bordures (plus fines que sur la Surface Pro 8) et des bords arrondis. Côté mensurations la MateBook E est par contre assez imposante : 306 x 215 x 7 mm pour 709 grammes. Autant dire qu’on ne la perd pas facilement de vue, même sur un bureau un peu trop encombré. Elle reste cependant plus fine et presque 200 grammes moins lourde que sa concurrente de chez Microsoft, ce qui n’est pas du tout négligeable à l’usage.