Comment le Kirin 1020 pourrait faire exploser les performances du futur Mate 40

Selon Gizchina, le nouveau SoC de HiSilicon serait en mesure de proposer des performances 50% plus importantes que l'actuel Kirin 990 que l'on retrouve sur le Mate 30 Pro , et prochainement sur le P40 Pro.À titre de comparaison, écrit Gizchina, le gain de performances entre le Snapdragon 855 et le Snapdragon 865 n'est « que » de 25%. Ça calme. Alors comment HiSilicon — et donc Huawei — compte-t-ils s'y prendre pour amorcer un tel bond en avant ?Tout simplement en sautant une génération de processeur. En effet l'actuel Kirin 990 se dote de cœurs Cortex-A76, et les modèles A77 sont d'ores et déjà disponibles. Mais d'après les sources de Gizchina, le Kirin 1020 grillera directement cette étape pour s'équiper de cœurs Cortex-A78 — lesquels, précisons-le, sont encore en développement. C'est dire le caractère hautement prédictif des informations du site spécialisé.Mais ce faisant, HiSilicon pourrait donc à franchir un véritable gouffre. Les dernières années, il apparaissait de plus en plus clair que les puces équipant les smartphones Huawei étaient un cran derrière celles produites par Qualcomm (du moins en termes de puissance). Mais ce changement de philosophie pourrait bien rebattre les cartes et le classement habituel.Sur la course au 5 nm, deux concurrents se partagent la première place : Huawei, et Apple. Tous deux clients du fondeur TSMC (le seul capable de produire des puces en 5 nm actuellement), les deux mastodontes de l'industrie se disputeront donc la primeur de l'adoption de cette technologie en 2020.D'après le calendrier habituel des deux entreprises, on peut s'attendre à ce qu'Apple coiffe une nouvelle fois au poteau Huawei — comme il l'avait fait en 2018 avec l'iPhone XS, arrivé sur le marché quelques semaines avant le Mate 20 Pro ; tous deux équipés en puces 7 nm. Mais cette année le constructeur chinois a largement avancé ses plans, et nous avait présenté le Mate 30 Pro lors d'une conférence le 18 septembre. Soit une petite semaine après la grand-messe d'Apple.Reste que Huawei a toujours une épineuse question à régler s'il veut fédérer avec ses prochains produits : l'embargo américain. Toujours sous le coup d'importantes sanctions commerciales, le géant des télécoms chinois n'est aujourd'hui toujours pas en mesure de proposer les applications et services Google (entre autres) sur ses téléphones. La situation se sera-t-elle apaisée dans un an ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite.