Huawei guidera les utilisateurs vers l'installation des services Google sur ses smartphones

Un Mate 30 dépourvu de la galaxie des services Google



Une procédure « très simple » mais qui pose des questions de sécurité



Source : Der Spiegel

On le sait depuis quelques jours : les prochains Mate 30 et Mate 30 Pro dene disposeront pas des services. Le constructeur chinois a fait le choix d'une version(Android Open Source Project) qui propose toutes les briques technologiques de l'OS de Google, mais pas ses logiciels phares comme Gmail, Google Maps et le Google Play Store.La situation est complexe pour Huawei, qui ne peut espérer vendre au plus grand public des smartphones sans l'accès aux millions d'applications tierces disponibles sur Android, comme les différents réseaux sociaux, services de géolocalisation ou de streaming.Richard Yu, le PDG de Huawei, a expliqué que ses équipes réfléchissaient à un moyen de. Le constructeur pourrait également proposer une application dans son propre magasin logiciel qui installerait automatiquement les services Google sur le téléphone.Il explique à ce sujet que «» et que l'ajout des services Google serait «» pour le public. À voir toutefois si ce dernier ne sera pas rebuté par l'achat d'un appareil à plusieurs centaines d'euros qui n'intègre pas par défaut les services indispensables qu'il attend à la sortie de la boîte.Reste également la question de la. Pour permettre une installation des Google Play Services, l'utilisateur devra accepter de nombreuses autorisations d'accès aux couches basses d'Android. Cela pourrait aussi permettre l'installation d'applications non autorisées sur le Play Store qui peuvent potentiellement intégrer des malwares . L'utilisateur devra être particulièrement vigilant au cours de l'utilisation de son Mate 30 pour éviter tout problème.