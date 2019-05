Huawei en discussion avec Aptoide pour remplacer le Google Play Store

AppGallery, la solution interne

Aptoide, l'alternative européenne

C'est l'affaire de la semaine : placé sur liste noire par le gouvernement américain,a vu sa licence Android suspendue par Google . Si l'entreprise a tenté de rassurer ses utilisateurs , elle doit tout de même réagir au plus vite etaux services de la firme de Moutain View, à commencer par leLa première solution envisagée par le constructeur chinois réside dans sa propre proposition. En effet, Huawei dispose déjà d'un magasin d'applications, baptisé, qui revendique 50 millions d'utilisateurs.Ainsi, la société négocierait avec plusieurs développeurs, pour les inciter à. De même, elle discuterait avec des opérateurs mobiles européens, afin de les convaincre dedirectement AppGallery sur les smartphones vendus.Ce n'est cependant pas la seule piste explorée par Huawei. Dans le même temps, le géant chinois aurait entamé des, une des alternatives les plus crédibles au. Le magasin d'applications portugais pourrait être sensible à la cause du constructeur, ayant lui-même livré une, finalement remportée Fort de plus d'un million d'applications hébergées et de(d'après les chiffres communiqués par la société), Aptoide représenterait donc une solution intéressante pour Huawei. Reste à savoir la forme que prendrait un tel partenariat. Leserait-il préinstallé sur les smartphones Huawei ou ses fonctionnalités intégrées dans AppGallery ?Cette affaire semble encore loin de son épilogue. D'autant que l'entreprise chinoise travaille ardemment sur son propre OS ...