Des bordures vertes sur l'écran du Huawei Mate 20 Pro

Le vert apparaît uniquement si ce que l'écran affiche est sombre

Il y a bien un problème mais rien d'anormal d'après la marque...

"Le Mate 20 Pro utilise une technologie de pointe pour son écran OLED au design spécial, avec des bords incurvés afin d'offrir une meilleure expérience visuelle ainsi qu'un confort en main optimal. Cela peut entraîner de faibles décolorations lorsqu'il est observé de différents angles. Dans des conditions d'éclairage faible, lorsque la luminosité de l'écran est trop basse, ou si vous utilisez des fonds d'écran sombres, ces différences peuvent être excessives. Si cette teinte de couleur affecte votre utilisation normale de l'appareil, présentez votre smartphone au service client pour recevoir de l'aide."

Des utilisateurs ont posté des visuels de leur Mate 20 Pro affichant d'étranges bordures vertes aux extrémités de l'écran. Les couleurs ne semblent pas s'afficher correctement et c'est cela qui donne naissance à cet aspect verdâtre. Ce problème semble d'autant plus présent lorsque vous baissez la luminosité de l'écran AMOLED en question ou lorsque vous naviguez sur des interfaces sombres.Afin de vérifier si votre exemplaire est touché par cette teinte verte pour le moins dérangeante, il vous faut donc baisser le rétroéclairage et choisir un fond d'écran peu coloré.Les nombreuses plaintes des consommateurs postées sur divers forums ces derniers jours ont poussé Huawei à s'expliquer de manière officielle.Le constructeur a donc fait la déclaration suivante La firme chinoise semble donc affirmer que ce bug est normal malgré le fait qu'il puisse nuire à l'expérience de l'utilisateur. N'hésitez pas à contacter rapidement le service client de Huawei si vous êtes touché.