Smartphones : Huawei reste numéro 2 mondial devant Apple

Huawei toujours en pleine croissance



© IDC

Samsung leader bientôt contesté ?



© IDC

D'après le dernier rapport d'International Data Corporation (IDC), le marché mondial des smartphones a connu, au troisième trimestre 2018, unsur un an. Une situation qui s'explique notamment par le contexte économique délicat en Chine, qui représente une part conséquente des ventes de smartphones. Dans ce contexte défavorable, certaines marques s'en sortent mieux que d'autres.Parmi les constructeurs qui ont le vent en poupe, le plus notable est. Le fabricant chinois était déjà classé deuxième au deuxième trimestre 2018 et il a réussi à réitérer cette performance. Sur un an, la firme a enregistré une, pour atteindre le chiffre de 52 millions de modèles écoulés, soit 14,6 % de part de marché. Et ce, alors que Huawei ne peut toujours pas accéder au marché américain.De son côté,affiche des métriques stables sur un an, avec 46,9 millions d'appareils écoulés, pour une part de marché de 13,2 % et laposition au classement. Mais le prochain trimestre devrait certainement donner le sourire à la marque à la pomme. Celle-ci pourra en effet compter sur les ventes de ses derniers iPhone et s'appuyer sur l'effet des fêtes de fin d'année, qui lui avaient permis de prendre la tête du marché l'an dernier.Au troisième trimestre 2018, le marché mondial des smartphones est toujours, qui concentre 20,3 % des livraisons d'appareils. Mais tout n'est pas idéal pour l'entreprise coréenne, qui enregistre undes volumes écoulés sur un an. Son avance reste conséquente sur ses rivaux, mais la concurrence féroce de marques chinoises comme Xiaomi, OPPO ou vivo, sur les marchés indien ou indonésien pourraient fragiliser sa position.Parmi les derniers constructeurs cités, il faut noter la belle progression desur un an, avec une croissance de 21,2 %. Ce qui lui permet de rester à l'affût, au pied du podium.