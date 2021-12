Richard Yu, PDG de Huawei dévoile Aito M5, la première voiture sous HarmonyOS

Au niveau des capacités de ces véhicules, l'autonomie annoncée est de 1000 km (batterie = réservoir d'essence) avec un 0 à 100 km/h annoncé en seulement 4,4 secondes. La batterie, d'une capacité de 40 kW, est rechargeable de 20 à 80% en seulement 45 minutes avec la charge rapide 7 kW, ou en cinq heures sur un branchement standard. Pour ce qui est du réservoir, sa capacité est de 56 litres.

Plus encore, Huawei ne s'arrête pas à HarmonyOS et propose notamment un assistant à la conduite de niveau L2+, le démarrage grâce à une clef Bluetooth, la reconnaissance faciale en 3D, une connexion automatique via Huawei ID, une mise à jour en temps réel du GPS interne, ou encore la détection en temps réel du niveau de fatigue du conducteur. Un écran centrale HDR de 15,9 pouces est également prévu, de même qu'un audio haut-de-gamme pouvant atteindre un pic de 1200 watts.

Enfin, six coloris seront proposés : blanc céramique, vert givre de pin, gris cristal de glace, noir doré, bleu Mihai et bleu azur, et trois intérieurs en blanc ivoire, noir nuit polaire et marron agate. Suffisant pour sortir Huawei de « l'hiver le plus long », selon les mots de Richard Yu ?