Coup dur chez HP : des SSD destinés aux entreprises pourraient se briquer après 40 000 heures

Une course contre la montre engagée dans le monde des serveurs

Une mise à jour à installer au plus vite

Mauvaise passe pour HPE. La filiale entreprise de HP a cette semaine le déplaisir de devoir annoncer à ses clients la présence d'un problème logiciel majeur repéré sur plusieurs modèles de ses SSD pour serveurs. Basés sur un firmware défaillant, ces derniers (modèles HP SAS de 800 Go et 1,6 To) se briqueront automatiquement au bout de 40 000 heures de fonctionnement, soit un peu plus de quatre ans et demi après leur mise en service.», explique HPE dans une note publié ce 20 mars sur son site officiel. La marque précise en outre que «», et préconise donc d'agir vite.Majoritairement utilisés dans le cadre de configurations RAID, ces SSD représentent une menace sérieuse pour la conservation des données. Et pour cause, si une configuration RAID permet en temps normal de palier au dysfonctionnement d'un ou plusieurs SSD, elle ne peut assurer la pérennité des données stockées si tous les SSD lâchent simultanément. Or ce type de dispositifs est le plus souvent constitué de plusieurs centaines de SSD acquis en même temps et auprès d'un même fournisseur.Dans le cas des entreprises ayant passé commande auprès d'HPE, la nouvelle est donc à prendre au sérieux pour éviter un effet domino... Et la perte massive et définitive de données.Selon HPE, les premiers SSD concernés devraient par ailleurs commencer à dysfonctionner dès octobre, ce qui laisse un délai relativement court aux entreprises pour faire l'inventaire des unités à mettre à jour. Car heureusement un patch de firmware existe. Dans sa note , HPE joint des liens pour le téléchargement des mises à jour de firmware. La firme a en outre publié un guide et des instructions pour permettre à ses clients d'agir à temps.