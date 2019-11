HP dévoile de bons résultats trimestriels, avec une honorable croissance de ses ventes de PC

© Pixabay

HP Inc, l'une des deux entités de la société historique, avec Hewlett-Packard Enterprise, a dévoilé mardi 26 novembre son bilan financier du quatrième trimestre fiscal 2019, clos fin octobre. Alors que la maison-mère a annoncé, il y a près de deux mois, un vaste plan de restructuration symbolisé par la suppression de 7 000 à 9 000 emplois sur les trois prochaines années, la firme fait état de résultats supérieurs à ses attentes.Si le marché avait prédit un chiffre d'affaires à 15,27 milliards de dollars pour ce dernier trimestre, HP Inc. a surpris son monde en générant 15,41 milliards de dollars de revenus, pour un chiffre d'affaires en progression de 0,3 % (+1,8 % à change constants).La division PC a vu ses revenus augmenter de 3,6 %, à 10,43 milliards de dollars, dépassant là-aussi les estimations, qui tablaient sur 10,29 milliards. HP, au coude-à-coude avec Lenovo pour la place de leader mondial des ordinateurs, présente une marge opérationnelle de 5,3 %, en hausse de 1,6 point.Les belles performances de la division ordinateurs ont en tout cas compensé celles, moroses, de la division imprimantes de l'entreprise. Les revenus de cette dernière ont en effet diminué de 6 %, pour s'établir à 4,98 milliards de dollars.Le bénéfice net d'HP Inc., lui, a plongé de 73 %, tombant de 1,45 milliard de dollars à 388 millions de dollars.Ce bilan financier intervient dans un contexte délicat pour HP, qui a repoussé une double offre de rachat publique - même pas hostile au départ - de 33,5 milliards de dollars de l'ex-roi des imprimantes. Un refus que John Visentin, le P.-D.G. de Xerox, entreprise inventrice de la photocopieuse pour tous, juge comme « défiant toute logique »