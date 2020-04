Les Pixel Buds seconde génération se lancent aux Etats-Unis... "coming soon" en France

Lancement surprise pour les nouveaux Pixel Buds !

Source : Blog Google

C'est à l'occasion de sa conférence I/O 2019, que Google avait présenté les nouveaux écouteurs Pixel Buds, une seconde génération de typequi est enfin disponible à la vente aux Etats-Unis.Ces nouveaux Pixel Buds devraient être plus légers, et dotés d'un système en silicone pour parfaitement se caler dans les oreilles de l'utilisateur. Des écouteurs livrés avec un boitier de recharge, pour une autonomie de cinq heures environ (et 24 heures pour le boitier).On retrouve également ici l'appairage, qui permet de coupler les écouteurs à un smartphone simplement en les rapprochant. À noter que, contrairement à des AirPods Pro , on ne profite pas ici du moindre système de réduction de bruit active. Reste à savoir maintenant quand ces nouveaux Pixel Buds seront lancés en France.