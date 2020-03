Google sort des outils pour faciliter votre recherche de GIFs

Lire aussi :

Les GIFs, un enjeu majeur en 2020

Des outils intelligents et instinctifs

Google l'a bien compris puisque la société a développé des outils pour permettre à l'utilisateur de dénicher instinctivement les GIFs qu'il recherche pour ses conversations.Adoptés depuis plusieurs années par les internautes sur les réseaux sociaux, les GIFs sont de plus en plus utilisés. Ils permettent de répondre rapidement à une discussion sans avoir à se lancer dans des messages longs et fastidieux. Bien souvent, ils mettent en scène des stars à travers de courtes séquences aperçues dans des films, séries et autres œuvres culturelles. C'est sur cette dimension que Google a misé pour favoriser l'utilisation de ce mode d'expression.En effet, la firme dirigée par Sundar Pichai a élaboré des outils pour nous aider à trouver le GIF parfait. Ainsi, comme le rapporte The Verge, en tapant le nom d'une célébrité ou d'un personnage fictif, l'outil en question proposera des GIFs exprimant les émotions et les réactions associées à ces personnalités. À titre d'exemple, en recherchant Michael Scott, l'acteur de la série, le moteur affichera des GIFs associés à la joie.Pour ce qui est du second outil, il fonctionne dans l'autre sens. Ainsi, en écrivant une émotion (joie, colère...), il sortira les stars et personnages les plus populaires associés à l'émotion ou au rictus recherché (haussement d'épaules = Kanye West, par exemple). Voilà qui devrait nettement diminuer le temps passé à faire défiler des centaines de GIFs Enfin, un ultime outil permet de générer une série de GIFs allant d'un spectre d'émotions à un autre (comme du plus joyeux au plus triste). Le développement de ces outils a été rendu possible grâce à la société Tenor. Cette dernière a été rachetée en 2018 par Google. Elle est à l'origine d'un moteur de recherche spécialement consacré aux GIFs.