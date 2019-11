Comparaison de prix : Google à nouveau accusée de contourner la loi en Europe

Les concurrents « ont ou devront quitter le marché »

Google est à nouveau accusée de favoriser son propre comparateur de prix dans les résultats de son moteur de recherche, deux ans après avoir écopé d'une amende record de 2,4 milliards d'euros.Dans un courrier envoyé à Margrethe Vestager, commissaire européenne en charge du numérique et de la concurrence, 41 entreprises spécialisées dans la comparaison de prix en ligne appellent à des sanctions contre Google. Ils soulignent que deux ans après de premières sanctions, le trafic de leur site n'a pas été boosté et appellent à de nouvelles sanctions.Parmi les signataires, on retrouve Idealo, second plus important comparateur de prix européen, mais aussi KelKoo, société britannique, ou Ceneo, premier comparateur de prix en Pologne. Au total, 21 pays européens sont représentés dans cet appel.», écrivent-ils à Margrethe Vestager, «».Google s'est défendue en arguant que «» dans ces sites de comparaison de prix en ligne grâce aux résultats donnés par le célèbre moteur de recherche. Insuffisant pour les signataires, qui soulignent l'absence de changement depuis les sanctions prises en 2017.Ces sanctions avaient été prises suite à une investigation de la Commission européenne ayant duré plus de sept ans. Il avait été prouvé, en analysant près de 2 milliards résultats de recherches, que Google favorisait les résultats donnés par Google Shopping. Google avait eu 90 jours pour modifier son algorithme de recherche.Google Shopping est-il encore sciemment avantagé par le moteur de recherche face à la concurrence ? La Commission européenne a fait savoir la bonne réception de cette lettre, mais n'a pas encore mentionné la mise en place d'une solution précise.