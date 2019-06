Google va investir 1,2 milliard d'euros dans des data centers européens

Un data center moins gourmand en énergie

et les, c'est une affaire qui roule en Europe. La société américaine a annoncé, lundi, un nouvel investissement de l'ordre depour ériger un tout nouveau centre de données du côté de Saint-Ghislain en Belgique, à une quinzaine de kilomètres de la frontière française. Cedevrait être fonctionnel à l'horizon 2021.Il s'agira du quatrième centre de données construit par la firme de Moutain View en Belgique. L'investissement des'y élève à 1,6 milliard d'euros. La ville de Saint-Ghislain avait déjà accueilli le, qui y emploie 350 personnes à temps plein, hors sous-traitants. Ce dernier faisait d'ailleurs figure de modèle puisqu'il était le, en puisant les eaux usées d'un proche canal industriel, ce qui limite, bien que modestement, sa consommation d'énergie globale.Cet investissement de plus d'un demi-milliard d'euros de Google fait suite à celui annoncé la semaine précédente, du même montant. La société a en effet, au sud-est de la Finlande, le second du pays des Mille Lacs, pour un montant de 600 millions d'euros.Ces douze dernières années, Google a investi quelques 4,3 milliards d'euros dans cinq installations européennes, et une sixième devrait prochainement voir le jour au Luxembourg. La société californienne continue de poser ses pions alors qu'arrive son service de cloud gamingCe qu'il est intéressant de noter, c'est qu'au contraire d'autres géants comme Amazon ou Microsoft,. La société fuit l'Hexagone comme la peste, ce qui contrarie forcément l'ensemble des DSI françaises, qui aimeraient que leurs données soient hébergées en France.