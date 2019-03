Une employée de Google bat un record mondial en calculant la 31 billionième décimale de Pi

121 jours de calcul

Une utilité limitée

Source : The Verge

Hier, nous célébrions la « journée de Pi ». En effet, la date du 14 mars s'écrit « 3/14 » en anglais. Ce qui, comme vous le savez, correspond aux premières décimales de Pi. Mais connaissez-vous les suivantes ? Si vous souhaitez toutes les apprendre, sachez que la tâche est à présent encore plus ardue.En effet, une employée de Google, Emma Haruka Iwao, a amélioré la précision du. Elle a ainsi réussi à atteindre 31 415 926 535 897 décimales ! Un résultat pas totalement aléatoire, puisque ce nombre équivaut lui-même à la partie entière de Pi multiplié par 10. De plus, cette performance permet d'écraser le précédent record du monde, qui datait de 2016. Et qui se contentait d'à peine plus de 22 billions de décimales.Pour y parvenir, Emma Haruka Iwao s'est appuyée sur un programme nommé y-cruncher, mais surtout sur une puissance de calcul inédite, offerte par les technologies cloud de Google. Mais il aura tout de même fallupour effectuer le calcul !À quoi peuvent bien servir toutes ces décimales de Pi ? Eh bien, à pas grand-chose en réalité. Ainsi, le calcul le plus complexe envisagé par la NASA ne prendrait pas plus de... 40 décimales.Mais si vous voulez tout de même vous amuser à contempler les plus de 31 billions de chiffres, Google a mis à disposition un site pour partager ses résultats