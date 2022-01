L'Allemagne ouvre une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles de Google

L’Office fédéral anti-cartel rappelle que Google détient plus de 80 % de parts de marché dans son secteur et de fait « occupe une position dominante sur le marché des services de recherche générale en Allemagne et est le principal fournisseur de publicité pour les recherches ». Le régulateur pointe également du doigt l’influence de Google sur l’accès d’autres sociétés à ses utilisateurs et ses clients publicitaires, notamment via YouTube, Play Store et Android , lui permettant de « fixer des règles et des conditions pour d’autres entreprises sur les marchés ». Reste maintenant à savoir si cet encadrement peut favoriser l’émergence d’autres moteurs de recherche sur le territoire.