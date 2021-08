Google Meet peut désormais fonctionner hors du navigateur sur Windows, Mac et Chrome OS

Une fois l'opération effectuée, il suffit de cliquer sur l'onglet Applications pour ouvrir Google Meet dans une fenêtre dédiée, et non plus dans un onglet du navigateur.

Il est également possible d'attacher l'application à sa barre des tâches, de la retrouver dans sa liste d'application sous Chrome OS ou encore de créer un raccourci vers celle-ci. Attention toutefois, Google Chrome doit rester ouvert en permanence lors de l'exécution de Google Meet.

On retrouve dans cette PWA l'ensemble des services proposés par Google Meet, à savoir la visioconférence, la génération d'invitations, mais pas de nouvelles fonctionnalités hormis cette nouvelle interface plus pratique pour ne plus avoir à passer d'un onglet à l'autre et ainsi conserver le fil de la discussion tout en continuant à travailler.