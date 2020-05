Google Chat pour ordinateurs devient une Progressive Web App

Après Google Drive, YouTube Music et Google Photos, c'est aujourd'hui au tour de Google Chat de se transformer en Progressive Web App.

Selon Google : « La version PWA de Google Chat offre un moyen simple et puissant de communiquer via n'importe quel ordinateur équipé de Google Chrome 73 et supérieur ». Un autre avantage réside dans le fait que l'application sera désormais toujours mise à jour automatiquement via Chrome.