Un appareil photo à poser dans un coin et qui prend les photos seul, le nouveau pari de Canon

Là où le PowerShot PX va plus loin, c'est qu'il est pensé pour changer automatiquement de cadre pour suivre l'action, afin de capturer des expressions et réactions naturelles. Une fois allumé, l'appareil photo peut être placé n'importe où dans la pièce et prendre des photos au fil de la journée, ou de la soirée. Au besoin, il est également possible de le contrôler à la voix.