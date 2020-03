La puce A12Z de l'iPad Pro 2020 ne serait qu'une A12X avec une lettre différente

Lire aussi :

Beaucoup s'attendait à ce qu'Apple, à l'image de ce à quoi elle nous avait habitué depuis le lancement du premier iPad Pro en 2015, propose une déclinaison plus puissante de la puce de son dernier iPhone pour sa tablette , en l'occurrence la puce A13 qui équipe les iPhone 11 et 11 Pro Or, cette fois, Apple a opté pour une solution un peu plus... Simple : une nouvelle itération de la puce A12X de 2018.» n'est peut-être pas le terme le plus approprié puisque l'A12Z (qui vient donc remplacer l'A12X) ne possède qu'un cœur graphique de plus que sa grande sœur, passant le total de sept à huit cœurs.Le benchmark ci-dessous montre que l'augmentation des performances de l'iPad Pro 2020 n'est que légère comparée à la version de 2018 et que ce gain de performances ne se retrouve que sur les tâches sollicitant la puissance graphique de la machine. Le processeur reste quant-à-lui inchangé et presque aucune différence de performance n'est à noter sur le benchmark.Ces différences minimes de performances s'expliquent par le fait que l'A12X possédait déjà huit cœurs de base, mais l'un d'eux était désactivé pour des raisons encore inconnues, certainement des soucis d'autonomie, de dissipation de la chaleur (l'iPad Pro ne disposant d'aucun système de refroidissement actif) ou de compatibilité. L'A12Z ne serait donc qu'une puce A12X dont le huitième cœur serait enfin activé.Toujours est-il que ces deux puces restent diablement puissantes et n'ont rien à envier à beaucoup de puces équipant nos ordinateurs portables Cependant on peut se demander si Apple ne garderait pas ses grosses mises à jour matérielles pour plus tard, en particulier quand de nombreuses rumeurs corroborent le développement d'un iPad Pro équipé d'un écran mini-LED et d'un Macbook equipé d'une puce ARM à la sauce Apple, enfin libéré d'Intel.Apple pourrait donc se reposer sur ses lauriers pour mieux frapper d'ici à la fin de l'année avec ses prochaines puces en 5 nm qui équiperont les prochains iPhone et, on l'espère, le reste de ses produits.