Apple travaillerait sur un Macbook Pro 14" et d'autres appareils équipés d'écrans mini-LED

© Apple

Une technologie d'écran qui deviendrait le nouveau standard d'Apple pour ses prochains produits



Un nouveau MacBook 14 pouces et plusieurs nouveaux iPad au cours de l'année



Source : The Verge

Le mini-LED a semble t-il le vent en poupe chez Apple et le constructeur préparerait pas moins de six appareils intégrant cette technologie d'affichage pour l'année 2020.Cette technologie semble avoir les faveurs du constructeur californien car elle apporte de nombreux avantages de l'OLED comme la possibilité d'une gradation localisée et une large gamme colorimétrique, sans les problèmes de marquage que rencontrent certains écrans ou téléviseurs.Le mini-LED est aussi une technologie désormais bien maitrisée par les fabricants et les sous-traitants car dérivée du LCD et moins onéreuse que l'OLED.Ming-Chi Kuo évoque tout d'abord et pour la première fois un MacBook Pro proposant une dalle de 14,1 pouces de diagonale. Cet appareil pourrait remplacer le modèle 13 pouces dans la gamme grâce à une réduction des bords de l'écran qui offrirait plus d'affichage pour un ordinateur aux dimensions peu ou prou identiques.Le MacBook Pro 16 pouces serait également mis à jour avec un affichage mini-LED et de nouveaux processeurs. Ces deux modèles sont attendus au cours de l'année 2020, sans plus de précisions.Concernant les appareils mobiles, l'iPad Pro devrait également passer à cette technologie d'écran. La date de sortie serait finalement calée au quatrième trimestre de cette année. L'iPad mini, qui est revenu dans la gamme en 2019 avec une fiche technique remise à neuf, serait lui aussi concerné par une mise à jour cette année ainsi que l'iPad 10,2 pouces.Enfin l'iMac Pro profiterait également d'une mise à jour technique alors que l'ordinateur n'a pas été revu par Apple depuis plus de deux ans. Outre un affichage mini-LED, on peut s'attendre à une fiche technique bien plus musclée et de processeurs de dernière génération.