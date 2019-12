Après SpaceX et Amazon, Apple aussi lorgne sur les satellites internet...

Un projet encore flou concernant son utilisation

Les ingénieurs ont cinq ans pour présenter le résultat de leurs travaux

Source : Bloomberg

Le projet, très embryonnaire, pourrait être lancé d'ici cinq ans.Une douzaine d'ingénieurs seraient actuellement en train de plancher sur un projet de communication par satellites. Néanmoins, on ne connait pas encore les détails de cette technologie, ni ce qu'Apple compte en faire et à quels produits ou services elle va s'appliquer.Plusieurs pistes peuvent tout de même être envisagées quant aux intentions d'Apple, notamment l'ambition de passer outre les opérateurs, pour permettre aux utilisateurs de s'échanger des données autrement que par les antennes relais. L'idée pourrait également être d'améliorer son système de navigation Apple Plans qui est actuellement en pleine reconstruction. On ne sait pas non plus si Apple s'appuierait sur un réseau de satellites déjà en orbite ou si l'entreprise lancerait ses propres appareils.Apple a procédé à plusieurs recrutements ces dernières années et une douzaine d'ingénieurs seraient assignés à ce projet mené par Michael Trela et John Fenwick, deux anciens salariés de Google qui travaillaient déjà sur ces questions pour le moteur de recherche. L'équipe est sous la direction de Dan Riccio, responsable du hardware pour la Pomme.Le constructeur n'est pas le seul à s'intéresser à nouveau aux communications par satellite. Comme le rapporte The Verge Amazon et SpaceX travaillent tous les deux à la création d'un réseau internet par satellite, qui serait utile notamment pour les zones les plus reculées.Pour le moment, le projet d'Apple est très peu avancé et les ingénieurs ont cinq ans pour proposer aux exécutifs de l'entreprise un projet viable. Tim Cook serait d'ailleurs particulièrement impliqué dans le dossier mais ces travaux, encore très peu avancés, pourraient être abandonnés avant même la fin de ce délai.