Plus dure est la chute... les ventes d'Apple s'effondrent en Chine, mais Trump épargne la firme

L'embellie du lancement de l'iPhone 11 n'aura pas duré

Donald Trump, bourreau puis finalement sauveur d'Apple ?

Source : MacRumors

Quelque peu secouée par les tensions commerciales sino-américaines, Apple n'a pas rassuré après l'annonce des livraisons en Chine pour le mois de novembre, publiées par le courtier Credit Suisse. Le mois dernier, la firme de Cupertino a enregistré une baisse de ses ventes dans le pays de 35 % (en comparaison aux chiffres de l'année précédente). La nouvelle fut précédée d'une autre puisqu'en octobre, le géant avait dû encaisser une chute à deux chiffres (-10,3 % sur un an) de ses livraisons. Dans l'empire du Milieu, l'iPhone 11 ne convainc pas suffisamment.Sur la période septembre-novembre, les analystes, qui auraient consulté les données du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, indiquent que les expéditions totales d'iPhone en Chine ont baissé de 7,4 %.L'iPhone 11, sorti à la fin du mois de septembre en Chine, n'a pas bousculé les foules et a donné lieu à des fils d'attente d'inconditionnels plus minces que lors des précédents lancements, passant de quelques centaines à quelques dizaines. C'est en ligne que le public a fait preuve d'une certaine effervescence. Au mois d'octobre, le cap des 10 millions d'iPhone 11 avait été franchi, ce qui est plus qu'honorable. Mais l'embellie n'aura pas duré.Apple a vu sa part de marché tomber de 7 à 5 % en Chine au cours du troisième trimestre. Dans le même temps, Huawei détient 42 % du marché - un record - et a permis au secteur de légèrement rebondir.Les conséquences auraient pu être désastreuses pour Apple si Donald Trump avait décidé d'imposer une taxe douanière supplémentaire de 15 % pour les appareils vendus aux États-Unis et fabriqués en Chine.Mais la firme à la pomme s'en sort très bien après l'annonce d'un nouvel accord entre les USA et la Chine, qui permet d'envoyer aux oubliettes cette taxe de 15 %, qui aurait entraîné une hausse moyenne du prix des iPhone de 150 dollars sur le sol américain, ce qui aurait causé un ralentissement potentiel des ventes de 6 à 8 % pour la marque.L'apaisement n'est tout de même que passager. Les tensions entre Washington et Pékin demeurent, et Apple reste dans le flou au niveau de la fabrication de ses produits et de ses liens avec ses sous-traitants chinois. Mais au moins, Cupertino fêtera Noël plus sereinement.