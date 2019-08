A peine lancée aux USA, Apple annonce que sa Card serait sensible au jean et au cuir

© Apple

Les portefeuilles en cuir non recommandés

Source : Apple

Conçue en titane et gravée au laser de votre nom et du logo de l'entreprise, l'est très sensible aux frottements avec le jean (ou le denim) et le cuir.Vernie sur plusieurs couches pour en protéger l'intégrité, l'Apple Card est néanmoinsavec certaines matières ou surfaces dures. «» si votre carte entrait en contact, écrit Apple sur son site.Pire, si certaines matières ou surfaces peuvent causer des décolorations qu'il est possible de rattraper avec un peu d'alcool à brûler, le jean et le cuir, alerte Apple.Aussi, la firme recommande à ses clients de ranger leur Apple Card dans un portefeuille fabriqué à partir de « matériaux doux », et de. Autrement dit : délestez-vous de tout le contenu de votre portefeuille, et n'y laissez que votre Apple Card.Ou ne faites rien de tout ça. Après tout, l'Apple Card n'est pas près d'arriver dans nos contrées