Ordinateurs portables : aux US, Apple remporte une nouvelle fois la palme du meilleur service client

Apple premier, devant Razer et Dell

Pour jauger desdes grands noms de l'informatique, Laptop Mag mène une enquête sous couverture. Les journalistes du site échangent avec les services d'Apple, Dell, Samsung, Acer ou encore Microsoft comme s'ils étaient de véritables clients. Une méthode qui permet au site deaux différentes assistances proposées sur le Web et par téléphone aux Etats-Unis.», explique Laptop Mag dans son rapport, prenant notamment en compte lades demandes, l'amabilité des agents et leurs connaissances techniques.», lit-on dans les conclusions de l'enquête. «Si Apple se pose en numéro un avec 91 points récoltés,ne démérite pas avec 88 points et un support web jugé plus efficace que celui d'Apple. En troisième position,glane la note de 78/100, tandis quese contente de 73 points et ques'échoue en huitième place avec seulement 64 points. Le Taïwanaisarrive pour sa part en dernière position avec un score piteux de 30/100.