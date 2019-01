Apple embauche un ancien responsable des batteries chez Samsung

Apple cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des composants produits par des tiers

Sécuriser les sources de Cobalt, un enjeu crucial pour Apple et Samsung

Sur son profil LinkedIn, récemment mis à jour, Soonho Ahn explique avoir dirigé entre 2015 et 2018 le développement de batteries au lithium chez Samsung SDI et évoque son travail sur une "nouvelle génération" de batterie. Contactés par Bloomberg, ni Apple ni Soonho Ahn n'ont souhaité donner de commentaires.Par le passé, Apple avait commandé des batteries pour ses iPhone, notamment, à Samsung SDI. Au travers de ce recrutement, la firme chercherait toutefois à réduire sa dépendance aux fabricants tiers. Produire dorénavant des batteries en interne serait dans ces conditions une suite logique pour la marque à la pomme, qui cherche de plus en plus à faire de même pour d'autres composants.Depuis plusieurs années maintenant, Apple produit ainsi ses propres processeurs (les puces A12 Bionic, gravées par le taïwanais TSMC et intégrées aux iPhone Xr, Xs, Xs Max ainsi qu'à l'iPad Pro 2018, sont des exemples concrets de cette politique), et l'on apprenait dernièrement que la marque planchait aussi sur le développement de ses propres écrans MicroLED. L'idée étant cette fois de s'émanciper à l'avenir de Samsung Display (qui fournit les dalles OLED des derniers iPhone).De la même manière, Apple travaillerait aussi à faire fabriquer ses propres puces modem en vue de se sortir de la délicate situation qui l'oblige, faute de pouvoir s'entendre avec Qualcomm, à collaborer avec Intel... qui est un peu en retard sur la 5G.Reste que pour fabriquer des batteries, encore faut-il s'attacher à sécuriser au mieux ses sources d'approvisionnement en Cobalt, une matière première indispensable à leur élaboration. Apple y met un point d'honneur, tout en tentant de s'approvisionner auprès de fournisseurs ne versant pas dans la main d'oeuvre infantile (un véritable challenge lorsque l'essentiel des mines de Cobalt sont situées en Afrique, dans des pays à la situation politique trouble).En début d'année dernière, Bloomberg indiquait que la firme de Cupertino était en pourparlers avec des mineurs . Une première pour la marque qui laissait jusqu'à présent à ses sous-traitant chinois le soin de négocier avec les producteurs africains. Samsung SDI est également confronté à cette problématique, ainsi qu'à la menace d'une pénurie globale de Cobalt générée par la très forte demande des constructeurs automobiles pour leurs véhicules électriques et hybrides.