Apple élue entreprise la plus admirée en 2018, Amazon en deuxième place

Apple leader en perte de vitesse ?

Les GAFAM bien placés... excepté Facebook

Un classement très américain

Le classement a été établi par le magazine américain Fortune . Pour cela, les auteurs de l'étude ont interrogé 3 750 dirigeants, cadres, analystes et experts, qui ont été amenés à choisir les entreprises qu'ils admirent le plus.À la première place du classement, on retrouve, comme en 2017. Mais d'après Forbes , cette position de leader pourrait être fragilisée lors de l'année en cours.En effet, l'enquête a été menée pendant les mois d'octobre et novembre 2018, une période durant laquelle le cours de l'action de l'entreprise était au sommet. Depuis, la marque à la pomme a réduit ses prévisions de ventes de ses nouveaux iPhone, ce qui n'a pas été sans conséquence sur les marchés financiers.Si elle ne redresse pas la situation, la firme pourrait être devancée en 2019, en particulier par, qui occupe la deuxième position en 2018. C'est également le rang auquel elle se classait l'année précédente.De manière générale, les GAFAM se font remarquer positivement, avec la sixième place de, juste devant(Alphabet), qui perd néanmoins quatre rangs. Il n'en manque finalement qu'un seul dans le top 10 :, qui a dégringolé jusqu'en 44position, probablement à cause des divers scandales qui ont émaillé son année 2018.Parmi les autres informations de ce classement, notons que le podium est complété par la société d'investissement Berkshire Hathaway, dirigée par le milliardaire Warren Buffett.On peut également remarquer que les premières positions sont toutes occupées par des entreprises américaines. Pour trouver la trace d'une autre nationalité, il faut descendre à la 18place, avec Singapour Airlines, et à la 34pour voir apparaître une société chinoise, en l'occurrence Alibaba. Mais il y a fort à parier que la grande majorité des répondants au sondage étaient eux-mêmes américains.