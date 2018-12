App Store : il sera dorénavant possible d'offrir des achats in-app à ses amis

Jusqu'à présent, il n'était possible d'offrir que des applications ou jeux depuis l'App Store. © App Store

Une intégration laissée à la discrétion des développeurs

Acheter un jeu ou une application n'est jamais une fin en soi. Il n'est pas rare que les développeurs aient inclus à leur création desqui, en l'échange d'un petit pécule, vous accorde çà et là divers avantages ou fonctionnalités supplémentaires. Mais jusqu'à présent, ces achats in-app étaient laissés à la discrétion du possesseur de l'application. Désormais,laissera la possibilité aux développeurs de vendre leurs micro-transactions comme des stand-alone.Concrètement : oui, vous pourrez offrir des V-Bucks à votre petit-neveu fan de Fortnite à son anniversaire.Comme le précisent les nouvelles conditions déposées par Apple , «».Aussi, en sous-texte, on comprend bien qu'une telle décision revient tout entière aux développeurs. Quand on sait que les utilisateurs d'iPhone dépensent en moyenne 58 $ par an en achats intégrés , on se dit quequi peut leur rapporter gros.Les jeux vidéo free-to-play, comme Fortnite dont nous parlions plus haut, reposent tout entier sur, et donc sur les micro-transactions. Et depuis sa sortie sur iOS, Fortnite a déjà amassé plus de 300 millions de dollars de revenus issus des achats in-app.