Apple Logic Pro X et MainStage s'offrent une jolie mise à jour

Logic Pro X offre plus de souplesse dans la gestion de sa bibliothèque musicale

MainStage s'enrichit de nombreux sons et instruments

a profité de la sortie récente de son dernier système d'exploitation,, pour mettre à jour ses deux applications musicales à destination des professionnels, Logic Pro X et MainStage.passe en version 10.4.2 et offre une nouveauté très attendue des utilisateurs du logiciel. Cette nouvelle mouture apporte la possibilité de déplacer sa bibliothèque audio sur un disque dur externe. Le logiciel peut gérer désormais les fichiers stockés ailleurs que sur l'ordinateur et apporte plus de souplesse aux créateurs dans la gestion de leurs morceaux.Également, Logic Pro X apporte le support de la fonction Smart Tempo sur des enregistrements multiples. Cette fonction permet d'analyser le tempo général d'un projet, mais il était limité à l'enregistrement en direct d'une piste audio précédemment. L'utilisateur devait pour chaque piste supplémentaire enregistrée hors du logiciel définir le tempo manuellement. Désormais Logic s'occupe de toutes les pisés automatiquement et permet de gagner un temps considérable lors de la création d'un morceau.bénéficie également de quelques nouveautés bienvenues. Le logiciel, compagnon de Logic Pro X, est une banque de sons et de plug-ins destinés à être utilisés en concert, durant une performance musicale.La version 3.4 ajoute de nouveaux sons et effets de voix ou d'instruments à la collection déjà présente. Apple annonce plus de 800 boucles supplémentaires dans cette mise à jour. Il est possible également d'ajouter des notes au format texte au bas des tranches de console, ou encore de configurer le métronome selon les mesures, les groupes ou les différents temps des morceaux.Différents modules sont également au programme, comme ChromaVerb, un outil de réverbération à l'interface simple permettant d'enrichir virtuellement l'acoustique d'un morceau.Les mises à jour sont disponibles dès à présent via lapour tous les utilisateurs des deux logiciels.