Pas de prison pour l'ado qui a piraté 90 Go de données chez Apple

Eblis / Shutterstock.com

L'accusé va étudier la cyber sécurité à l'université

Le jeune homme a comparu hier devant les autorités australiennes, et a échappé, notamment grâce à, à la prison.L'accusé a plaidé coupable, et écope de 8 mois de période probatoire pour s'être introduit de manière répétée dans les serveurs d', et y avoir dérobé plus de 90 Go de données.Adolescent à l'époque des faits, l'accusé avait déclaré s'être introduit dans les serveurs d'Apple- pour laquelle il souhaiterait travailler.Une activité suspecte qui a fini par attirer l'attention du FBI, qui a retrouvé la trace des fichiers dérobés chez l'intéressé au sein d'un dossier sobrement intitulé «».Accepté à l'Université depuis son accusation, le jeune homme de 19 ans. Un cursus qui, peut-être, lui permettra d'entrer chez Apple d'une manière plus traditionnelle.