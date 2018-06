Apple préparerait un Homepod premier prix pour sa marque Beats

Siri by Dre ?

Le HomePod en danger ?

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Cette information émane cependant de sous-traitants taïwanais, et est donc à prendre avec des pincettes.Et si Apple se résignait à casser ses prix ? C'est la rumeur qui enfle en ce moment autour du HomePod. L'enceinte intelligente par Apple pourrait bientôt voir sa gamme complétée d'une petite soeur, vendue moins de 200 dollars. Mais la surprise viendrait de la marque sous laquelle elle sortirait : Beats, la marque de casques et produits audio fondée par Dr. Dre et cédée à Apple en 2014.Prudence, cependant : l'information n'émane pas d'Apple, mais de l'un de ses fournisseurs taïwanais. Et elle a de quoi surprendre, car le HomePod embarque un pur produit Apple : Siri, son intelligence artificielle, qui n'a jamais fait l'objet du moindre accord de licence d'exploitation par une marque tierce, même appartenant au groupe Apple lui-même, comme c'est le cas de Beats.Reste que le HomePod a besoin d'un plan de sauvetage : sorti en février dernier aux Etats-Unis, il est déjà un échec commercial, selon une note de Bloomberg publiée mi-mai. Apple en a écoulé depuis le début de l'année 600.000 exemplaires, quand dans la même période, il s'est vendu plus de 4 millions d'Amazon Echo, et 2,4 millions de Google Home. Avec 6 % du marché des enceintes connectées, Apple reste un nain face à ses deux concurrents.Son HomePod souffre de deux handicaps : la lourdeur de Siri, comparé aux vives intelligences d'Alexa et d'Assistant. Et puis son prix : 349 dollars aux Etats-Unis, soit trois fois plus cher que Google Home. C'est pourquoi Apple pourrait consentir un gros effort sur le prix, en proposant son HomePod sous la marque Beats à 199 dollars. Quant à la France, elle attend toujours la sortie du premier HomePod. Annoncé en janvier pour le printemps, il ne donne toujours pas de nouvelles...