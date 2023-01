Cartographie, recherche, publicité en ligne : Apple continue d’améliorer "en douce" ses services concurrents à Google

Apple s'attaque de plus en plus frontalement à Google en essayant de lui chiper des parts de marché sur ses plus gros secteurs d'activité. Cette concurrence n'est pas nouvelle et date du temps de Steve Jobs. En 2009, il avait déclaré vouloir lancer une « guerre thermonucléaire » contre le moteur de recherche qui prenait de plus en plus d'importance avec son système d'exploitation Android. Deux anciens ingénieurs, cités par le Financial Times, indiquent que cette rancune est toujours tenace, plus de 11 ans après la mort du fondateur de l'entreprise.

La première étape fut la sortie d'Apple Plans en 2012. Moqué à sa sortie pour ses cartes, achetées à Tom-Tom et incomplètes, voire franchement ratées, le service a depuis repris du poil de la bête. Apple a investi lourdement pour créer ses propres cartes et propose aujourd'hui un nouveau service pour les entreprises appelé Business Connect.

Ce dernier permet à n'importe quelle entreprise de créer sa propre fiche pour indiquer l'adresse de son commerce et les horaires d'ouverture, et également ajouter des photos et autres renseignements pratiques. Apple veut donc se développer et marcher sur les plates-bandes de Google Maps, qui propose aujourd'hui le même type de service indispensable à la navigation.