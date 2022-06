Casque de réalité mixte d'Apple : puce M2 et 16 Go de RAM, bien au-delà de tout ce qu'a fait la concurrence ?

Autre point sur lequel le casque de réalité mixte à venir d'Apple pourrait faire des émules : la présence de 16 Go de RAM unifiés en LPDDR5. Si tel devait être le cas, l'appareil pourrait se montrer bien plus véloce et performant que ses concurrents.

Qui dit plus de mémoire, et surtout dans un standard plus récent, dit forcément plus d'efficacité pour charger textures, images et autres éléments devant les yeux de l'utilisateur. Ceci couplé à la puce M2 indiquerait une fluidité et une performance exemplaires pour le casque à venir d'Apple.

C'est en tout cas tout le mal qu'on souhaite aux équipes de la Pomme après avoir longtemps piétiné afin de trouver le juste équilibre entre chauffe, poids et performances. Pour toutes ces raisons, le fameux et insaisissable casque de réalité mixte d'Apple n'est pas attendu avant 2023, et sera on l'espère à la hauteur d'une longue, très longue attente.