Apple : Final Cut Pro bientôt sous abonnement comme Photoshop ?

Actuellement, Final Cut Pro est proposée sous la forme d'un achat unique facturé 329,99 euros sur le Mac App Store. À cela, il faut ajouter pour les professionnels souhaitant aller plus loin dans leurs projets les logiciels Motion pour la création de titres et de transitions 2D et 3D et Compressor pour la compression vidéo, au tarif de 54,99 euros chacun.

Apple pourrait suivre les pas d'Adobe qui a basculé depuis plusieurs années vers le modèle de l'abonnement avec un certain succès. Premiere Pro, comme tous les autres logiciels de la suite créative de l'entreprise, est disponible au prix de 23,99 euros/mois individuellement ou inclus dans la suite Creative Cloud à 59,99 euros/mois.

On peut imaginer dès lors un pack qui regroupe les applications professionnelles d'Apple proposé à un tarif bien plus accessible aux amateurs de montage vidéo et aux petites entreprises.

Cette formule serait aussi très intéressante financièrement pour Apple sur le long terme, car elle génère un maximum de marges, plus de 60% selon les derniers chiffres communiqués par l'entreprise. L'activité Service représentait d'ailleurs à elle seule 14% du chiffre d'affaires d'Apple pour le dernier trimestre 2020.