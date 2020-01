Quand Jeff Bezos fait la démonstration des cyclo-pousses de livraison électriques d'Amazon

Des cyclo-pousses électriques pour Amazon India

Lire aussi :

Amazon menace de licencier ses salariés critiquant sa politique environnementale



Source : Electrek

Après une phase de test visiblement concluante initiée en 2019, Amazon a confirmé son intention de mettre en place une flotte de 10 000 véhicules électriques en Inde d'ici 2025. Des véhicules à trois et quatre roues, qui se chargeront d'assurer les livraisons.Le déploiement de ces petits véhicules se fera dès cette année et concernera dans un premier temps les villes de Delhi, Nagpur, Bangalore ou encore Coimbatore. Évidemment, tous les véhicules serontet c'est Jeff Bezos en personne qui a tenu à faire une petite démonstration.Du côté de chez Amazon, on explique : «».