Amazon a ouvert son plus grand campus mondial à Hyderabad, en Inde

SNEHIT / Shutterstock.com

Un complexe qui confirme le potentiel du pays

Source : Times of India.

Après plus de 3 ans de travaux et quelque 2 000 travailleurs constamment sur le chantier, le complexe d'Hyderabad sera le plus grand campus Amazon dans le monde. Ce n'est pas le premier site d'Amazon dans la ville, qui en comptait déjà huit à elle toute seule.Outre sa taille impressionnante, le bâtiment a aussi été pensé de manière plus éco-responsable que d'ordinaire : 300 arbres ont été plantés autour du site, et un système de traitement des eaux d'une capacité de 850 000 litres a été installé pour l'épuration des eaux usées.Malgré ses difficultés socio-économiques, l'Inde compte énormément de diplômés dans sa population. Un avantage inestimable pour Amazon, qui bénéficie ainsi d'une main d'œuvre qualifiée pour un coût limité. En effet, il s'agit dans ce complexe d'employer des ingénieurs en développement logiciel, des experts en finance et en marketing ou encore des spécialistes du machine learning. Ces travailleurs qualifiés sont indispensables à Hyderabad, qui est le deuxième plus grand pôle technologique d'Amazon (après sa base à Seattle).L'implantation toujours plus forte d'Amazon en Inde n'est pas non plus un hasard. Outre les capacités indéniables de la main d'œuvre et le potentiel des travailleurs, Amazon scrute le marché indien avec attention. Son plus grand concurrent en Inde est la filiale de Walmart, Flipkart, et Amazon compte bien livrer bataille pour gagner le cœur des consommateurs indiens. Le programme « Global Selling » vise à permettre aux petites et moyennes entreprises de vendre sur Amazon pour avoir accès à des marchés internationaux. Un avantage qui ne manquera pas d'attirer l'attention.