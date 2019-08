Amazon acquiert E8 Storage, spécialisée dans le Cloud ultrarapide

© Tony Webster / Flickr

Un nouveau rachat d'Amazon pour renforcer son avance sur le cloud computing



Israël en pointe dans le domaine des nouvelles technologies



Source : Techcrunch

a beau être le leader du Cloud computing avec Amazon Web Services ), le géant américain est toujours en quête d'innovation afin de conserver une certaine avance technologique sur ses concurrents.On apprend aujourd'hui par l'agence Reuters que le groupe a fait. Fondée en 2014, cette jeune pousse est spécialisée dans la fabrication de baies de stockage intégrant de la mémoire flash.Ces solutions techniques améliorent sensiblement la rapidité et les performances des applications Cloud, notamment «», comme l'explique E8 Global sur son site internet.Le montant de l'acquisition, mais les deux entreprises n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce rachat.Depuis sa création, E8 Storage a levé un peu plus de 18 millions de dollars auprès d'investisseurs. Des sources proches du dossier indiquent quant à elles que le montant déboursé par Amazon serait nettement inférieur.Les 25 employés de la start-up ne devraient pas quittermais rejoindre les deux centres de recherche et de développement qu'a ouvert Amazon à Haïfa et à Tel Aviv en 2017.E8 Storage est la deuxième entreprise israélienne à susciter l'intérêt du géant américain, aprèspour un montant de 250 millions de dollars.