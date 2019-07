Amazon Key : la livraison dans votre coffre s'étend aux véhicules Honda

Des conditions strictes

Un créneau précis

Source : Engadget

En 2018,officialisait le déploiement de son nouveau serviceaux côtés de ses partenaires General Motors et Volvo. L'idée : pouvoir livrer un colis, sans que celui-ci n'intervienne à un moindre moment. Un concept visiblement séduisant, car adopté en 2019 par les marques automobiles américaines Lincoln et Ford. À cette liste vient désormais s'ajouter un nouveau venu,Dans un communiqué de presse publié sur son site, le constructeur japonais acte la nouvelle. Il précise que seuls les clients abonnés aux services à distance de(gratuite) pourront en bénéficier, et ce dans cinquante villes. Ces services sont par ailleurs facturés 110 dollars à l'année, comme le précise. Autre conditionà respecter : la souscription à, de toute évidence.Avec l'ensemble des abonnements susmentionnés en poche, un utilisateur est alors en mesure de profiter du service- uniquement disponible aux Etats-Unis, pour rappel. Encore faut-il posséder uneou, seules voitures de la firme japonaise éligibles. Vient ensuite la phase de la configuration.Sélectionner l'année et le modèle du véhicule constitue la première étape, avant d'indiquer les informations d'identification de votre compte. L'utilisateur doit alors garer son véhicule à deux pâtés de maison au maximum de l'adresse de livraison, lors d'un créneau horaire oscillant entre 11h et 15h.. Une notification prévient enfin le client.