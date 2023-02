Découvrez le premier robotaxi d'Amazon, sans pédales, sans volant... et sans style ?

Selon Jesse Levinson, fondateur et directeur technologique chez Zoox, le véhicule a parcouru une boucle de 3 kilomètres « des dizaines de fois » sur des routes ouvertes avec des passagers dans le véhicule, et il « ne s'est jamais coincé, n'a jamais fait de pause ou n'a pas eu de problème quelconque pendant la conduite ». Pour célébrer l'approbation des autorités, la société a effectué une première course pour ses employés à Foster City.