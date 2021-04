Dubaï disposera d'une flotte de taxis autonomes dès 2023

Pour l’instant, Cruise est encore en phase d’essai. On se souvient de ses tests en janvier dernier, dans les rues de San Francisco, menés en dessous de 48 km/h. Un « opérateur de sécurité » était alors présent sur le siège passager. « Nous avons conscience qu'il s'agit à la fois d'une course à la confiance et d'une course à la technologie » expliquait alors un porte-parole de l'entreprise.