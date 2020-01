LDLC lance son studio de jeux vidéo en réalité virtuelle

© LDLC

Accompagner les exploitants de salle de réalité virtuelle

Un premier jeu en free roaming

Source : Communiqué de presse

Après avoir lancé sa marketplace en fin d'année dernière, permettant à des marchands extérieurs de compléter sa gamme de produits, et seulement quelques jours après avoir officialisé un partenariat d'importance avec le club de football de l'Olympique lyonnais autour de l'e-sport, le groupe LDLC a annoncé, jeudi 17 janvier, la création de son propre studio de jeux en réalité virtuelle, basé à Limonest près de Lyon. Il confirme ainsi sa volonté de se diversifier en faisant du jeux vidéo son cœur de cible au sens large.La nouvelle marque du groupe, LDLC VR Studio, a été développée en interne avec l'ambition de mettre au point des expériences immersives, puis de les proposer aux propriétaires d'espaces de réalité virtuelle, de plus en plus nombreux en France.LDLC VR Studio souhaite «». La division VR du e-commerçant propose aux exploitants de salle «» en prônant des valeurs comme le rêve, à destination du client ; la simplicité, pour l'exploitation ; et le plaisir. L'idée pour le studio est de fournir à l'exploitant à la fois l'expérience VR, la stratégie d'exploitation ainsi qu'un support destiné par exemple à guider le propriétaire dans son choix de logiciels et de matériel.La première expérience VR produite par LDLC VR Studio, répondant au nom de, est déjà disponible à Bourgoin-Jallieu, dans le département de l'Isère, à la salle MultiWorld.oppose deux équipes de deux ou trois joueurs. Tous les participants sont équipés de casques de réalité virtuelle et PC embarqués. Ils peuvent choisir leur style de jeu et devenir Mage ou Archer. Les deux équipes qui s'affrontent doivent récupérer la force du dragon le plus de fois possible, sans se faire coincer par l'ennemi.Le jeu est réservé aux joueurs de 12 ans et plus et repose sur le principe du. Cela signifie que les joueurs peuvent librement se déplacer grâce au PC embarqué sur leur dos, ce qui renforce le côté immersif de l'expérience.Le groupe LDLC croit en tout cas beaucoup en l'avenir de son studio VR : «», déclare-t-il.