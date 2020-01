Team LDLC, l'équipe gaming du e-commerçant, devient partenaire de l'Olympique lyonnais et change de nom

© LDLC / OL

LDLC et l'OL, un partenariat sur plusieurs terrains

C'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons le partenariat entre l'Olympique Lyonnais (@OL) et la Team LDLC.



L'équipe évolue et devient : LDLC OL.



⬇ Pour en savoir plus ⬇https://t.co/yh9SlGw7Qs — LDLC OL (@LDLC_OL) January 7, 2020

Source : communiqué LDLC

Avec Team aAa et Gamers Origin, la Team LDLC fait partie des meilleures équipes d'e-sport françaises. Depuis sa création en août 2010, l'équipe de l'acteur du e-commerce informatique et high tech coté en Bourse a décroché plus de 180 podiums nationaux et internationaux, et formé une trentaine de joueurs professionnels à l'aura planétaire. L'équipe championne de France en titre suret championne du monde sura annoncé son association avec la team OL eSports, équipe d'e-sports de l'Olympique lyonnais, le club de football, et de sa « maison-mère », l'OL Groupe.Officiellement, la Team LDLC devient donc LDLC OL. L'union de ces deux sociétés a pour but de renforcer le leadership de l'équipe sur la scène française et internationale de l'e-sport. Il ne s'agit en tout cas pas du premier partenariat conclu entre l'Olympique lyonnais et le groupe LDLC, puisque les deux marques se sont déjà associées autour du club de basket-ball de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, qui appartient à Tony Parker et qui est désormais nommé LDLC ASVEL.La toute nouvelle équipe LDLC OL évoluera dans un centre e-sport tout neuf, à Lyon, et ce, à partir du premier trimestre 2020. Le lieu accueillera par ailleurs le centre de formation de l'équipe.Plus largement, les deux groupes pourront superviser ensemble la construction d'une salle de 16 000 places, située à côté du Groupama Stadium, le stade de foot de l'OL, qui pourra accueillir les plus grandes compétitions e-sport internationales.