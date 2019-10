LDLC.com à nouveau élu Service Client de l'Année 2020

Des tests réalisés par des clients mystères

Source : Communiqué de presse

Organisé depuis 2007 par, l'élection du Service Client de l'Année a pour but de tester la qualité des services clients des entreprises françaises. L'examen, minutieux, passe par des appels téléphoniques, des mail, des navigations web, des contacts via les réseaux sociaux et des conversation par tchat.Cette année encore, dans la catégorie «», c'est donc LDLC qui remporte la prestigieuse récompense du Service Client de l'Année 2020.Au total, 60 conseillers sont chargés d'accompagner les clients LDLC, que cela soit par téléphone, par mail, sur le live chat ou encore les réseaux sociaux. LDLC revendique ainsi un taux de réponse de 100% de la part de son service Relation Client, malgré plus de 550 000 demandes par an.Pour Laurent de la Clergerie, Président du groupe LDLC : «».