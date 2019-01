Lancement de France Num, la plateforme d'aide à la transformation digitale des TPE/PME

Un projet qui remonte à 2016

Faciliter l'accès aux aides financières pour les entreprises

entre en action ! Le gouvernement a mis en place une plateforme permettant aux TPE et aux PME d'être accompagnées au mieux durant leurC'est, alors secrétaire d'Etat au Numérique, qui a soutenu le projet. Avant sa nomination, M. Mahjoubi a présidé le Conseil national du numérique sous le quinquennat Hollande. En 2016, il avait remis un rapport complet sur le sujet.France Num s'adresse en priorité à toutes les petites et moyennes entreprises. La plateforme recense les bonnes pratiques à adopter vis-à-vis du numérique, et propose de nombreuses fiches explicatives vulgarisant l'essentiel des termes et des concepts de la transformation numérique. Le site offre également un guide permettant aux sociétés de s'adapter à la nouvelle réglementation européenne sur la gestion des données personnelles, la désormais célèbreLa dernière partie du site est un simulateur. Chaque entreprise peut y soumettre un projet, indiquer le nombre d'employés, l'ancienneté de la structure et le secteur d'activité, et connaitre le montant de l'aide financière qui peut lui être accordée.Mounir Mahjoubi, lors du lancement de France Num, a annoncé que l'Etat français s'engageait à aider un million d'entreprises sous la forme de prêts bancaires.et la Banque européenne d'investissement mettront plus d'un milliard d'euros à disposition des entrepreneurs.