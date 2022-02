Soldes Amazon : le processeur AMD Ryzen 5 5600G tombe à 229€

Cette offre s'intéresse donc à un processeur d'AMD, une marque de grande réputation dans le domaine, modèle Ryzen 5 5600G. Encore aujourd'hui, cette gamme de processeurs compte parmi les meilleurs rapports qualité/prix du marché, et celui-ci ne fait pas exception.

Avec ses 6 coeurs cadencés entre 3,9 et 4,4 GHz et ses 12 threads, ainsi que ses caches L2 et LM respectivement de 3 et 16 Mo, il peut aisément gérer les tâches les plus gourmandes comme les jeux de dernière génération sans le moindre effort. Pour en profiter, il faudra toutefois impérativement disposer d'une carte mère avec un socket AM4.

Mise à part cela, le Ryzen 5 5600G se montre hautement compatible, supportant de nombreux systèmes d'exploitations comme Windows, RHEL ou encore Ubuntu en 64 bits.

Autre avantage de cette offre Amazon : la boîte dans laquelle se trouve le processeur compte également le solide ventirad natif Wraith Stealth. Il sera toutefois préférable d'opter pour un meilleur ventirad, la série 5000 des processeurs AMD ayant tendance à beaucoup chauffer et monter vers de très hautes températures. Il devrait toutefois se montrer endurant face à la chaleur, la température maximale de fonctionnement étant fixée à 95°.