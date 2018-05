Intégrez l'équipe Clubic : un contrat à durée déterminée et deux stages à pourvoir

Chef de rubrique guides d'achat (CDD) Clubic accompagne depuis toujours ses lecteurs dans leurs décisions d'achat en leur proposant des guides d'achat, des comparatifs et des tests produits de qualité. Ces formats constituent un élément indispensable du succès de Clubic, et une attente forte de la communauté. Nous recherchons un expert passionné de high-tech souhaitant contribuer à un projet web ambitieux et sur un média emblématique du secteur. Le rôle du chef de rubrique guides d'achat s'articule autour de 2 missions :



Animer la base de données produit

- Il s'assure que les catalogues de nos partenaires e-commerçants sont bien configurés et catégorisés et intègrent toutes les références produit nécessaires pour proposer une offre cohérente.

- Il crée les fiches produit pour les références nécessaires à la création d'assortiments pertinents sur le site, et indexe les offres des partenaires e-commerçants dans ces fiches produit.

- Il met à jour l'arborescence et les menus pour suivre l'évolution du marché.



Gérer la chaîne de production des guides d'achat & comparatifs

- Il gère un calendrier de mises à jour pour l'ensemble des guides d'achat et comparatifs existants ou à venir.

- Il rédige les briefs et sélectionne les produits à intégrer aux guides d'achat et comparatifs.

- Il gère les commandes de contenus en relation avec notre réseau de rédacteurs, et pilote son budget en fonction de l'audience et du ROI des contenus publiés.

- Il crée des schémas narratifs autour du contenu de référence de chaque catégorie de produits, pour lui donner de la visibilité et améliorer son référencement.

- Il collabore avec le chef de rubrique hardware, en charge des tests et des bons plans produit, pour créer des synergies.



Poste à pourvoir à partir de Septembre 2018 pour une durée de 6 mois.

Rémunération en fonction du profil.

Assistant Webmarketing (Stage) Nous recherchons un assistant webmarketing pour accompagner le chef de rubrique en charge des tests produits et bons plans dans ses missions quotidiennes. Qu'il s'agisse de contacter le service relation presse d'un fabricant pour assister à la démo de leur prochaine référence, de contacter un pigiste pour planifier la rédaction d'un test, de contacter un e-commerçant pour proposer une mise en avant commerciale, ou de faire de la veille sur des sites e-commerce pour trouver des bonnes affaires quotidiennes, vos missions seront variées et articulées autour de « projets » sur lesquels vous serez très autonome.



Nous recherchons logiquement plutôt quelqu'un avec une sensibilité commerce/marketing/projet (type école de commerce) et une sensibilité digitale (cursus spécialisés dans l'informatique ou le digital). Les compétences acquises grâce à vos projets personnels auront tout autant de valeur à nos yeux (animation de communauté, affiliation, développement web, gestion de site e-commerce, blog...)



Poste à pourvoir à partir de Septembre 2018 pour une durée de 6 mois.

Gratification mensuelle légale.

Assistant chef de rubrique logiciels et apps (Stage)

Nous recherchons un stagiaire pour accompagner le chef de rubrique Logiciels dans l'évolution de la rubrique.



Vos missions quotidiennes s'articuleront autour de la rédaction de fiches, de sélections et d'actualités (applications mobiles, web services et logiciels) ; de la mise à jour et optimisation de la base de données de téléchargements (test, avis, description) ; de l'optimisation du référencement naturel des contenus ; du pilotage des ressources externes ; d'une veille active.



Notre stagiaire idéal(e) est curieux-se, ouvert(e), intéressé(e), intéressant(e), force de proposition, rapide (mais pas trop), aime les PC sous Windows et Linux et les smartphones Android. Si tu as un Mac et un iPhone, il va falloir assurer.



Nous cherchons avant tout une personne qui a des opinions, qui souhaite les partager et qui sache les défendre. Ses domaines de prédilection : apps Android, logiciels et services web (dans cet ordre).



Poste à pourvoir à partir de Septembre 2018 pour une durée de 6 mois.

Gratification mensuelle légale.

Modifié le 31/05/2018 à 19h13

Clubic.com fait peau neuve. Après 10 ans au sein du groupe M6, le site high-tech francophone de référence redevient indépendant . Ce que ça signifie : redonner du sens à l'information, offrir plus et mieux aux internautes qui côtoient le site à la recherche d'actualités, de tests produits, de dossiers, de bons plans, mais aussi de logiciels et d'apps mobiles.Si vous avez un avis sur tout, surtout sur la dernière appli en vogue, l'évolution de Twitter ou la dernière carte graphique Nvidia, et que vous savez défendre votre opinion ; si Youtube est votre télévision, les podcasts votre radio et que vous suivez quinze sites d'actu en parallèle ; si c'est à vous qu'on vient demander des conseils avant d'acheter une montre connectée ou un PC... Alors il y a fort à parier vous trouverez votre place parmi nous :Nous n'avons pas d'a priori sur le niveau ou le type d'études : les compétences acquises par passion sont pour nous tout aussi importantes que les connaissances académiques. Vos projets personnels ont de la valeur à nos yeux, alors n'hésitez pas à nous les partager pour qu'on évalue votre candidature le plus justement possible !Le prérequis indispensable pour rejoindre l'équipe : avoir une excellente maîtrise de la langue française et un très bon niveau de rédaction, savoir écrire et corriger est essentiel. Lire et comprendre l'anglais est également nécessaire pour la veille sur des sites anglophones. Avoir déjà fait de l'édition web bien entendu est un plus.C'est important, donc on le répète : nous recherchons quelqu'un de passionné de high-tech, fin connaisseur des tendances produits high-tech et curieux de toutes les nouveautés dans le domaine !L'équipe Clubic, c'est une dizaine de personnes ultra motivées pour développer Clubic sur les 10 prochaines années, Les postes sont basés à Lyon, en plein cœur du 3ème arrondissement (900m de la gare Part Dieu et 500m de la place Guichard).L'entreprise prend également en charge 50% du prix des tickets restaurant et des titres de transports en commun.